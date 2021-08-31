«У каждого из нас был свой путь»: Галибин объяснил, почему распался его первый брак с Наруцкой

Как отметил актер, первая жена была старше его на пять лет.

Актер Александр Галибин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем первом неудачном браке с режиссером Ольгой Наруцкой.

«Оля была моей однокурсницей. Она старше меня на пять лет. Замечательная женщина. Я влюбился в нее. Она многому меня научила, многое дала. Сняла в картине, которая участвовала в «Венецианском кинофестивале». Мне было всего 19 лет. Родители были, конечно, против этой свадьбы, а мне хотелось свободы. Жить своей жизнью. Это был все-таки счастливый брак». Александр Галибин

Как отметил актер, не все у них с первой женой было гладко в отношениях. «Что-то у нас не совпадало. У каждого из нас был свой путь. Я даже одно время захотел стать врачом. Когда уходит из семьи человек, то это жестокая вещь. Дочь не сразу все поняла. Ольге тоже было сложно понять, почему так случилось», — заявил Александр Галибин.

Напомним, что у Александра Галибина и Ольги Наруцкой есть совместный ребенок. Их дочь Мария Наруцкая-Лосева появилась на свет в 1978 году.

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