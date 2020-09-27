От первой жены Александр Галибин ушел с одним чемоданом

Последние двадцать лет известный актер и режиссер Александр Галибин счастливо женат на актрисе Ирине Савицкой, которая младше артиста. Разница в возрасте муже супругами значительная — восемнадцать лет. Однако до этих отношений Галибин дважды состоял в браке с женщинами, которые были значительно старше него.

Первая жена актера была его сокурсницей. Ольга Наруцкая вышла замуж за Галибина, когда тому было всего 19 лет. Спустя четырнадцать лет семейной жизни пара распалась: несмотря на то, что оба увлекались режиссурой, у артистов были разные интересы — их брак не спасла даже дочь Маша. Развод прошел болезненно: жена Галибина была против общения актера с дочерью. Из семьи артист ушел с одним чемоданом и остановился жить в кладовке квартиры своего друга.

Сейчас дочке Галибина уже 42 года: Мария воспитала внучку актера — свою дочь Лизу.

Вторая жена артиста была старше его на девять лет. Во время учебы в ГИТИСе на режиссера, Галибин встретил немку Рут Винекен, которая на тот момент уже была матерью троих детей. Брак продлился всего пять лет: Рут и Александр развелись, когда актер начал больше зарабатывать.

В возрасте 40 лет Галибин женился в третий раз, и этот брак существует до сих пор. Вместе с Ириной Савицкой артист вырастил двоих детей — Ксюшу и Васю. Все эти годы семья живет на два города: в родном Санкт-Петербурге и любимой Москве.

Актер Александр Галибин известен российскому зрителю по роли «Пашки-Америки» из «Трактира на Пятницкой» и Мастера из телефильма Владимира Бортко «Мастер и Маргарита».