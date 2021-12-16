«Визуально искажает пропорции»: 62-летняя Кадышева в малиновом платье с корсетом-баской допустила модный ляп

Имиджмейкер Виктория Шабанова с беседе с сайтом Teleprogramma.pro прокомментировала сценический образ певицы-народницы. 62-летняя Надежда Кадышева вместе с более молодым коллегой Глебом Матвейчуком вышла на сцену «Главного Новогоднего Концерта» в «Крокусе».

Артистка отдала предпочтение малиновому платью с юбкой-колоколом, пышными рукавами-фонариками и кружевным корсетом-баской с бисером. При том, что Надежда Никитична выглядела весьма эффектно, она допустила модный ляп, визуально сделав свою фигуру массивней.

«На Надежде яркое платье, которое я бы не стала рассматривать с точки зрения моды и стиля. Это сценический образ. А образы, созданные для сцены, — это отдельный вид искусства. Хотя от трендов здесь тоже кое-что есть. Во-первых, цвет фуксия — один из самых модных в этом сезоне. Во-вторых, акцент на талии с использованием корсета — тоже один из трендов и в контексте данного образа смотрится интересно. Однако баску я могла бы рекомендовать убрать у корсета, оставив пояс, это позволило бы сделать силуэт тоньше. Рукава визуально добавляют объем верхней части фигуры, что несколько искажает пропорции. Простые, необъемные рукава могли бы смотреться гармоничнее на фигуре Надежды. В целом платье привлекает внимание, а цвет волос и яркий макияж артистки прекрасно дополняют образ», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Образование: школа шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай « Я fashion-блогер». Работает стилистом с конца 2018 года.

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