Усатые няни: звезды – детские писатели
Видео
В чем не стоит встречать Новый год по версии личного стилиста Бузовой
Видео

С кокетливыми прядями у лица: 62-летняя Кадышева в пышном платье с кружевным корсетом на талии блеснула на сцене

В фееричном образе певица-народница вышла на сцену «Главного новогоднего концерта» в Крокусе и спела дуэтом с Глебом Матвейчуком.

С кокетливыми прядями у лица: 62-летняя Кадышева в пышном платье с кружевным корсетом на талии блеснула на сцене
Надежда Кадышева. Фото: Globallookress.com

Всемилюбимая певица-народница Надежда Кадышева в ярком фееричном образе вышла на сцену «Главного новогоднего концерта» в Крокусе и спела дуэтом с Глебом Матвейчуком. Появление артистки на публике вызвало фурор среди ее верных почитателей.

Надежда Никитична кардинально сменила имидж, отказавшись от пестрых цветочных платьев и громадного начеса из мелких кудрей на голове. Певица отдала предпочтение более лаконичному монохромному аутфиту, но при этом осталась верна себе.

62-летняя Кадышева покрасовалась на сцене в малиновом платье с юбкой-колокол и пышными рукавами-фонариками. Изюминкой образа стал кружевной корсет с бисером на талии певицы, которым звезда подчеркнула свою стройность. Ну и, конечно же, элегантная укладка с кокетливыми локонами у лица.

Певица Надежда Кадышева
Надежда Кадышева в малиновом платье с юбкой-колокол и пышными рукавами-фонариками вышла на сцену. Фото: Иван Макеев/»КП»

Певица отлично выступила в паре с более молодым коллегой, без труда исполнив сложную композицию, пишет «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Надежда КадышеваНовости google