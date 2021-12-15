С кокетливыми прядями у лица: 62-летняя Кадышева в пышном платье с кружевным корсетом на талии блеснула на сцене

В фееричном образе певица-народница вышла на сцену «Главного новогоднего концерта» в Крокусе и спела дуэтом с Глебом Матвейчуком.

Всемилюбимая певица-народница Надежда Кадышева в ярком фееричном образе вышла на сцену «Главного новогоднего концерта» в Крокусе и спела дуэтом с Глебом Матвейчуком. Появление артистки на публике вызвало фурор среди ее верных почитателей.

Надежда Никитична кардинально сменила имидж, отказавшись от пестрых цветочных платьев и громадного начеса из мелких кудрей на голове. Певица отдала предпочтение более лаконичному монохромному аутфиту, но при этом осталась верна себе.

62-летняя Кадышева покрасовалась на сцене в малиновом платье с юбкой-колокол и пышными рукавами-фонариками. Изюминкой образа стал кружевной корсет с бисером на талии певицы, которым звезда подчеркнула свою стройность. Ну и, конечно же, элегантная укладка с кокетливыми локонами у лица.

Певица отлично выступила в паре с более молодым коллегой, без труда исполнив сложную композицию, пишет «Комсомольская правда».

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