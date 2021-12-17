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Живенько: Малышева пришла на премьеру «Свингеров» в платье беби-долл с рукавами-фонариками

В Москве состоялась закрытая презентация фильма с приглашенными звездами.

Живенько: Малышева пришла на премьеру «Свингеров» в платье беби-долл с рукавами-фонариками
Елена Малышева. Фото: Global look press

В Москве прошла премьера комедии «Свингеры» от режиссеров Андрейса Экиса и Дмитрия Фикса. В главных ролях снялись актеры: Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Олеся Судзиловская, Наталья Рудова, Илья Носков, Иван Злобин, Дарья Руденок, Алексей Бояджи, Виктор Кузин.

Премьера фильма «Свингеры». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Елена Малышева не обошла стороной это событие, представ на красной дорожке мероприятия в черном платье беби-долл с рукавами-фонариками.

Премьера фильма «Свингеры». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Алика Смехова тоже выбрала черный лук, облачившись в свободный брючный комплект.

Премьера фильма «Свингеры». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Алена Свиридова предстала в повседневном — черных брюках и горчичном джемпере.

Премьера фильма «Свингеры». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

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