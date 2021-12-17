«Сказочно красиво»: Рудковская в небесной шубке-жакете и многослойной фатиновой юбке прогулялась по Красной площади

Знаменитая блондинка выбрала для своего зимнего образа голубые тона.

Насколько красиво могут блондинки выглядеть на фоне зимней красоты, показала Яна Рудковская в личном блоге. Продюсер запечатлелась на заснеженной Красной площади, где смотрелась словно Снегурочка из волшебной сказки.

Жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко облачилась в небесную шубку-жакет и фатиновую пышную многослойную юбку, а также в сапожки на устойчивом каблуке.

Многие фолловеры, увидев снимок своей любимицы, были восхищены.

«Волшебная», «Сказочно красиво», «Какой наряд!», «Такие наряды вам идут больше, голубой цвет особенно. Шикарно!» — написали люди в комментариях Instagram Яны Рудковской.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.