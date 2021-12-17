«Как вам блондиночка?»: Кети Топурия с прической, как у Лилу, появилась в «Главкино»

Кети Топурия пошла на бьюти-преображение ради яркого образа для новогоднего шоу в «Главкино». Певица впервые предстала с белыми волосами и с каре с челкой, как у Лилу в фильме «Пятый элемент».
«Как вам блондиночка?» — спросила у своих фолловеров звезда.
Также Кети Топурия примерила изумрудное длинное платье по фигуре в пол с разрезом. В тон к платью артистка накрасила губы.
«Зеленку никто не терял?» — пошутила певица.
Ранее мы писали о новогоднем образе Ларисы Гузеевой, которая сделала для шоу холодные локоны и яркие стрелки с алыми губами.
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