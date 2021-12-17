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«Как вам блондиночка?»: Кети Топурия с прической, как у Лилу, появилась в «Главкино»

Звезда снялась в новогоднем шоу в новом имидже.

«Как вам блондиночка?»: Кети Топурия с прической, как у Лилу, появилась в «Главкино»
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

Кети Топурия пошла на бьюти-преображение ради яркого образа для новогоднего шоу в «Главкино». Певица впервые предстала с белыми волосами и с каре с челкой, как у Лилу в фильме «Пятый элемент».

«Как вам блондиночка?» — спросила у своих фолловеров звезда.

Также Кети Топурия примерила изумрудное длинное платье по фигуре в пол с разрезом. В тон к платью артистка накрасила губы.

«Зеленку никто не терял?» — пошутила певица.

Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

Ранее мы писали о новогоднем образе Ларисы Гузеевой, которая сделала для шоу холодные локоны и яркие стрелки с алыми губами.

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