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Просто джемпер, но какой секси: Асмус виртуозно привлекла внимание к своему телу при помощи модного выреза

Звезда выбрала «завлекалочку» на спине, а Ксения Бородина – в зоне декольте.

Просто джемпер, но какой секси: Асмус виртуозно привлекла внимание к своему телу при помощи модного выреза
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

В этом сезоне приветствуются фантазийные вырезы, об этом ранее рассказывал Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live. Они, в принципе, могут быть в любом месте.

К примеру, Ксения Бородина приобрела лонгслив с секси-вырезом в области декольте.

Ксения Бородина в ресторане с дочками, мамой и бабушой. Фото: instagram.com/borodylia/

Кети Топурия показала идеальный живот при помощи вырезов в этой области. А Кристина Асмус выбрала джемпер с «завлекалочкой» на спине. К нему в тон она примерила брючки, которые эффектно показывали демонстрировали изящные щиколотки. Туфельками на рельефной шпильке она завершила образ.

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

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