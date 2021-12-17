Белое с цветком на плече, коричневое с боа, воздушное голубое: Барановская показала свои шикарные платья с «Модного приговора»

Юлия Барановская является соведущей программы «Модный приговор».

Ее амплуа — защитница. Телеведущая отстаивает право героинь оставаться самой собой, даже меняясь.

Для съемок в «Модном приговоре» Юлия Барановская тщательно отбирает наряды, каждый раз представая на экране в безупречных образах.

В микроблоге Юлия Барановская показала четыре наряда. В одном из них — голубом — она представала в «Модном приговоре», который вышел в эфир Первого канала в эту пятницу, 17 декабря.

Еще три платья, которые, судя по всему, поклонники увидят на следующей неделе. Юлия Барановская призвала подписчиков отдавать свои голоса за понравившийся им образ.

Мнения разделились. Кому-то нравится Юлия в голубом, кому-то в белом. А многие утверждают, что выбрать лучший образ невозможно, поскольку все одинаково хороши.

«Вау, какие красивые платья! Даже выбрать не могу, все прекрасны», «Во всех прекрасна!», «Все очень круто», — высказались в Сети.

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