Оксана Федорова: как королева красоты стала певицей
Видео
Как приготовить новогодний салат «Шуба» без селедки
Видео

Белое с цветком на плече, коричневое с боа, воздушное голубое: Барановская показала свои шикарные платья с «Модного приговора»

Телеведущая Юлия Барановская подчеркнула стройность, представ в четырех разных нарядах.

Белое с цветком на плече, коричневое с боа, воздушное голубое: Барановская показала свои шикарные платья с «Модного приговора»
Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Юлия Барановская является соведущей программы «Модный приговор».

Ее амплуа — защитница. Телеведущая отстаивает право героинь оставаться самой собой, даже меняясь.

Для съемок в «Модном приговоре» Юлия Барановская тщательно отбирает наряды, каждый раз представая на экране в безупречных образах.

В микроблоге Юлия Барановская показала четыре наряда. В одном из них — голубом — она представала в «Модном приговоре», который вышел в эфир Первого канала в эту пятницу, 17 декабря.

Еще три платья, которые, судя по всему, поклонники увидят на следующей неделе. Юлия Барановская призвала подписчиков отдавать свои голоса за понравившийся им образ.

Юлия Барановская
Юлия Барановская в голубом. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

Мнения разделились. Кому-то нравится Юлия в голубом, кому-то в белом. А многие утверждают, что выбрать лучший образ невозможно, поскольку все одинаково хороши.

Юлия Барановская
Юлия Барановская в белом. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

«Вау, какие красивые платья! Даже выбрать не могу, все прекрасны», «Во всех прекрасна!», «Все очень круто», — высказались в Сети.

Юлия Барановская
Юлия Барановская в коричневом. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/
Юлия Барановская в платье в горох
Юлия Барановская в платье в горох. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Первый канал»красивые платьямодный образПрограмма «Модный приговор»телеведущаяЮлия Барановская