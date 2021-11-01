Что изменилось: как выглядит новая студия программы «Модный приговор»

Программа «Модный приговор» уже в этот понедельник вышла в новом формате и в новой студии.

В официальном аккаунте передачи появилось видео, в котором в ускоренном режиме показано, как менялся дизайн студии «Модного приговора».

Теперь он стал более графическим, воздушным и где-то даже сюрреалистичным.

«Приглашаем вас в новую студию «Модного приговора» — написано в аккаунте.

Но трансформировался не только дизайн студии. Изменения произошли в самом формате программы.

«А пока — игра: как вы думаете, что изменилось в самой программе? 1 — герои видят себя только после дефиле по подиуму; 2 — программу теперь будет вести Маша Цигаль; 3 — образов будет пять, а не три», — предложили подписчикам угадать авторы программы.

Поклонники «Модного приговора» рады изменениям и готовы отдать свои голоса за все три варианта.

«Здорово! Я за все три варианта. Новое всегда интересно», «В декорациях появился новый интересный стиль! Все новое — это тоже очень здорово! Давайте жить на позитиве», «Все три варианта», «Наконец-то! Свежее дыхание. И красный цвет слишком активный был», — высказались в Сети.

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