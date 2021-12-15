Роскошная: Юлия Барановская в платье с декольте и открытыми плечами появилась на публике с мужчиной

В Москве в эту среду, 15 декабря, проходит масштабное мероприятие — ХIII церемония награждения премии Brand Awards 2021.

На протяжении тринадцати лет организаторы собирают самых ярких представителей российской общественной и бизнес-элиты, чтобы отметить заслуги и торжественно вручить награды, подтверждающие их высокий статус.

На церемонию приглашаются звездные гости из числа представителей российского шоу-бизнеса.

Так, соведущей мероприятия стала известная телеведущая и многодетная мама Юлия Барановская.

На премии она предстала в роскошном черном платье с разрезом по ноге, декольте и открытыми плечами.

Эффектным притяжением наряд обладает благодаря роскошному фантазийному поясу, который увенчан бантом.

Фотографам Юлия Барановская позировала не одна, а вместе со своим соведущим Константином Тарасюком.

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