Федор Добронравов закричал как умалишенный: в Сети появился фрагмент из сериала «Сваты-7»

Уже 20 декабря картину начнут показывать на Украине, а еще через неделю — в России.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился фрагмент из седьмого сезона.

На кадрах можно увидеть, как главный герой картины Иван Будько в исполнении актера Федора Добронравова кричит словно умалишенный. Также можно увидеть собак, которые за кем-то бегут. Слышны крики.

«Вы только дразнить и умеете», «Очень ждем новый сезон», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сериал «Сваты-7» начнут показывать на украинском телеканале «1+1» уже с 20 декабря. В России картину будет транслировать канал «Россия 1». Первая серия планируется к показу уже 27 декабря.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!