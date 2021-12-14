Уже 27 декабря на всех экранах страны: представлен официальный трейлер «Сваты-7» для России

Сериал будут показывать по каналу «Россия 1».

На фанатской страничке в Instagram режиссера сериала «Сваты-7» Андрея Яковлева появился официальный трейлер картины, которую в России начнут показывать с 27 декабря.

«Здравствуйте! Официально. Дата премьеры седьмого сезона сериала «Сваты-7» в России — 27 декабря!» Фанаты Сватов

«Какое счастье. Самый желанный подарок на Новый год», «Самый лучший фильм, который мы только смотрели в жизни», — заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмые «Сваты» были досняты минувшим летом в Грузии. На Украине последняя часть о похождениях семьи Будько выйдет на экраны на неделю раньше — 20 декабря. Показывать новые серии будет украинский телеканал «1+1».

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