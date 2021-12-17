«С шикарным чувством юмора»: Юлия Проскурякова призналась в чувствах к Алексею Ягудину после «Ледникового периода»

Супруга прославленного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева, певица и актриса Юлия Проскурякова, побывала на съемках финальных программ шоу Первого канала «Ледниковый период».

Звезда дала понять, что моментально попала под очарование ведущего проекта, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина.

Юлия Проскурякова сделала фото на память в компании фигуриста и написала о нем несколько теплых слов в Instagram.

«Все, кто меня знают хорошо, знают, что я поклонница фигурного катания! Спасибо за возможность сфоткаться! Алексей Ягудин, какой вы великолепный: фигурист, спортивный комментатор, телеведущий, актер, человек с шикарным чувством юмора», — поделилась Юлия Проскурякова.

Она добавила, что с нетерпением ждет каждый выпуск «Ледникового периода», в котором болеет за пару тиктокера Дани Милохина и фигуристки Евгении Медведевой.

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