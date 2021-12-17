«Мы вас любим»: Юлия Проскурякова обратилась к Татьяне Тарасовой после съемок «Ледникового периода»

Жена именитого композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова побывала на записи финальных программ Первого канала «Ледникового периода».

От общения с известными фигуристами и артистами, участвующими в проекте, Юлия Проскурякова получила массу позитивных эмоций.

больше по теме Юлия Проскурякова в черном облегающем платье с вышивкой в виде головы льва предстала с Максимом Галкиным Юлия Проскурякова посетила концерт Максима Галкина и сфотографировалась с ним за кулисами.

Она посвятила своему визиту на каток, где снимается «Ледниковый период», публикацию в Instagram.

Юлия Проскурякова дала понять, что была обеспокоена отсутствием на съемках главной бессменной судьи проекта, прославленного тренера Татьяны Тарасовой. Татьяна Анатольевна пропустила съемки из-за болезни.

Расстроилась Юлия Проскурякова и из-за проблем со здоровьем у олимпийской чемпионки, участницы «Ледникового периода» Татьяны Тотьмяниной. Двум именитым дамам она пожелала скорейшего восстановления.

«От всей души желаю скорейшего выздоровления двум прекрасным Татьянам — Тарасовой и Тотьмяниной. Выздоравливайте и радуйте нас, мы вас любим», — написала Юлия Проскурякова в микроблоге.

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