«Примадонна»: Алексей Ягудин предстал в парике, копируя образ Аллы Пугачевой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин обожает развлекать подписчиков своего микроблога и часто размещает веселый контент.

На этот раз ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин поделился результатами игры, во время которой было предложено показать, как должна выглядеть Примадонна, то есть Алла Пугачева.

Снимок самой именитой певицы игра забраковала, вероятно, полагая, что Примадонна выглядит несколько иначе.

Зато когда Алексей Ягудин разместил свое фото в парике — с длинными волнистыми волосами, игра тут же одобрила: это Примадонна.

«Примадонна. Смена имиджа», — подписал кадр Алексей Ягудин.

Подписчики Алексея Ягудина поблагодарили его за то, что тот старается развлечь их столь остроумным способом.

«Очень идет!», «Думал, снизу Плющенко», «Алексей, спасибо вам огромное за радостное настроение, которое вы дарите нам каждый день», — высказались в Сети.

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