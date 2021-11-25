«Клянусь, прям по часам»: Дмитрий Шепелев рассказал, как организовать распорядок дня детей

Телеведущий Дмитрий Шепелев оставил в одной из свежих публикаций личного микроблога историю воспитания своих детей.

Дмитрий Шепелев вместе с возлюбленной Екатериной Тулуповой придумали свои правила, которым все дети в их доме подчиняются беспрекословно.

«Мы знаем, во сколько встать, выезжать на тренировки, сколько уходит времени на обед, во сколько детям можно телевизор. Мы даже знаем, в какое время подсунуть дочери печенье, чтобы она дотерпела до обеда. Клянусь, прям по часам. Хочу поделиться с вами некоторыми правилами, которые, думаю, смогут пригодиться и вам», — подчеркнул Шепелев.

«Если дети что-то делают, лучше, чтобы они это делали одновременно. Если у одного тренировка, второму тоже желательно организовать активность в это время. Это касается и развлечений — они не будут смотреть телевизор в разное время, они будут смотреть его вместе и в строго отведенное время», — решили Шепелев со своей избранницей.

Телеведущий поблагодарил свою возлюбленную за идею создания строгого распорядка дня для детей. Таким способом знаменитости стали выполнять больше дел ежедневно.

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