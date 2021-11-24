Отец Жанны Фриске о судах с Дмитрием Шепелевым: «Я ничего не знаю»

Родители Жанны Фриске снова решили судиться с Дмитрием Шепелевым. А причина обращения в суд все та же — доля их внука Платона в квартире на Шмитовском проезде, которую отец мальчика намерен продать.

Дмитрий настроен серьезно, родители Жанны — тоже. Каждый считает, что вправе распоряжаться наследством Платона. Владимир Фриске хочет сохранить целостность недвижимости и подарить в будущем жилье внуку. Поскольку эту квартиру покупала Жанна и сейчас в ней что-то вроде музея памяти певицы. Шепелев же намерен конвертировать квадратные метры в рубли.

Эта проблема в семье возникает не в первый раз. Они уже проходили несколько судов и все решения были приняты в пользу мужа певицы.

Но родители артистки снова решили ввязаться в войну. На сайте Хамовнического суда Москвы появилась информации о рассмотрении данного дела. 18 ноября уже прошло одно слушание.

Заявители — родители умершей артистки. Они хотят восстановить сроки и обжаловать решение первой инстанции, которым разрешено Шепелеву распоряжаться недвижимостью.

Комментировать эту информацию в Жанны не хотят. Teleprogramma.pro созвонилась с отцом певицы.

«Я ничего не знаю и не комментирую. Звоните моим юристам», — сказал Владимир Фриске.

Однако юристы так трубку и не взяли, сколько бы мы им ни звонили.

Остается только ждать, чем закончится история вокруг спорной недвижимости.

Напомним, что сын умершей от рака мозга певицы Жанны Фриске является собственником в двух квартирах, где такие же доли имеют его бабушка и дедушка. Дмитрий Шепелев, отец Платона, как законный опекун, уже давно говорит, что будет продавать имущество мальчика.

Квартира в Шмитовском проезде оценивается минимум в 24 миллиона рублей.

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