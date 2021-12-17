«Нельзя сравнивать «Игру» и КВН»: Наталия Медведева высказалась о двух популярных программах

По словам юмористки, она получила огромное удовольствие от этих шоу.

Юмористка Наталия Медведева в эфире шоу «Петя любит выпить» высказалась о шоу «Игра» и о КВН.

«Я смотрела «Игру». Это очень круто. Мне очень понравилось. Командный качественный юмор. Мне было очень хорошо. А потом я посмотрела 60-летие КВН и тоже получила огромное удовольствие. Нельзя сравнивать «Игру» и КВН. КВН — это был юбилей, тосты, ностальгическое милое состояние. Меня туда звали четыре раза, но я не пошла. И на «Игру» не пошла». Наталия Медведева

Как отметила Наталия Медведева, за такими проектами она может следить только со стороны. «Это как ностальгия, но участвовать – нет. У меня сердце не выдержит. Сил просто нет», — заявила Наталия Медведева.

Напомним, что шоу «Игра» было приостановлено на канале ТНТ. Будет ли продолжен проект — неизвестно.

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