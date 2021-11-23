Отличается от КВН: юмористы из «Студии «Союз» ответили Маслякову на обвинения о ворованном формате шоу «Игра»

Как и обещали создатели шоу «Игра» в своем анонсе перед запуском проекта, что перед комиками не будет никаких рамок, так и получилось – за несколько премьерных выпусков «Игра» стала скандальным проектом сезона. Причем, не только на ТНТ, а, пожалуй, на всем телевидении в текущем отрезке времени.

Не утихают и споры о том, что формат проекта был «сворован» у КВН. Об этом высказывался сам Александр Масляков. Но звезды «Игры» так не считают. Юмористы команды «Студия «Союз» высказали свое мнение относительно формата комедийного проекта ТНТ.

«Нет разбивки на конкурсы, нет каких-то форматов, под которые тебе приходится адаптировать свое выступление, и здесь любой юмор абсолютно органично будет смотреться в теле всей передачи – странный юмор, классический, цирк выйти в фокусами, неважно», — объяснила отличие формата Елена Гущина.

«Я не знаю, чем они руководствуются, когда говорят, что это ворованный формат? Для меня это разные форматы абсолютно. Я допускаю, что люди проводят параллель только потому, что там играет «Союз», «Камызяки», «Плюшки», Картункова, Абрамов.

Ты просто эти лица помнишь все из КВН, но это же не значит, что эти люди сейчас в данный момент играют в КВН. Другая юмористическая форма, хоть и командная», — высказался Айдар Гараев в интервью YouTube-проекту «Макарена».

Напомним, что после скандального поцелуя Дениса Дорохова с мужчиной шоу «Игра» больше не вышло в эфир. Авторы проекта объяснили, что проект приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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