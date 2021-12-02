«А «Игра» — не игра!»: песню Семена Слепакова вырезали из эфира

Песню Семена Слепакова вырезали из эфира Первого канала. Юморист выступал на 60-летии Клуба веселых и находчивых. По своему обыкновению бард решил спеть остросоциальную песню. На этот раз она была про недавно закрытое шоу на ТНТ «Игра». Публикует полный текст песни сайт kp.ru.
«Скажите, а что будет дальше?
А будет «Игра»!
Офигеть, так ее же закрыли?
Да мы не про ту, а про эту игру говорили.
Это — игра.
А «Игра»?
А «Игра» — не игра
Не игра?
Не игра.
Хорошо!»
Слепаков — давний друг канала ТНТ и определенно использовал игру слов, чтобы обратить внимание на закрытие шоу. Ранее стало известно, что сам Александр Масляков не доволен шоу и считает, что создатели «Игры» украли у него формат.
В эфире юбилейного выпуска КВН вошел только маленький фрагмент песни.
«Можно еще футболистам, ребят, насовать!
А на хрена? Они ж сами себе насовали.
Так насовали, что лучше мы сможем едва ли.
Кажется, нужно и эту игру закрывать».
Очевидно, эти строки посвящены автоголу Федора Кудряшова в матче с Хорватией, из-за которого Россия лишилась прямого выхода из группового этапа на ЧМ-2022.
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