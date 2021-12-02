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«А «Игра» — не игра!»: песню Семена Слепакова вырезали из эфира

Бард пытался вступиться за шоу «Игра» на дне рождении КВН.

«А «Игра» — не игра!»: песню Семена Слепакова вырезали из эфира
Семен Слепаков. Фото: globallookpress.ru

Песню Семена Слепакова вырезали из эфира Первого канала. Юморист выступал на 60-летии Клуба веселых и находчивых. По своему обыкновению бард решил спеть остросоциальную песню. На этот раз она была про недавно закрытое шоу на ТНТ «Игра». Публикует полный текст песни сайт kp.ru.

«Скажите, а что будет дальше?

А будет «Игра»!

Офигеть, так ее же закрыли?

Да мы не про ту, а про эту игру говорили.

Это — игра.

А «Игра»?

А «Игра» — не игра

Не игра?

Не игра.

Хорошо!»

Слепаков — давний друг канала ТНТ и определенно использовал игру слов, чтобы обратить внимание на закрытие шоу. Ранее стало известно, что сам Александр Масляков не доволен шоу и считает, что создатели «Игры» украли у него формат.

В эфире юбилейного выпуска КВН вошел только маленький фрагмент песни.

«Можно еще футболистам, ребят, насовать!

А на хрена? Они ж сами себе насовали.

Так насовали, что лучше мы сможем едва ли.

Кажется, нужно и эту игру закрывать».

Очевидно, эти строки посвящены автоголу Федора Кудряшова в матче с Хорватией, из-за которого Россия лишилась прямого выхода из группового этапа на ЧМ-2022.

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Тэги

«Игра»«КВН»Александр МасляковСемен Слепаков