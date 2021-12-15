«Все у тебя будет хорошо»: Макеева трогательно поздравила пасынка с днем рождения

Старший сын Романа Малькова – Андрей еще весной перебрался жить к отцу и мачехе в Москву. На днях Анастасия Макеева рассказала, что теперь его проживание — на законных основаниях, по решению суда.

Накануне Андрею исполнилось 17 лет. Актриса по этому случаю сделала трогательный пост в соцсетях.

«Я желаю тебе найти свой путь и идти к своей цели и пусть в твоем сердце живет любовь к людям и тобой движет добро. Ты невероятно талантливый парень и очень чувствительный, все у тебя будет хорошо! Не забывай быть благодарным твоим родителям за то, что подарили тебе жизнь и распорядись своими талантами во благо», — написала Макеева.

больше по теме Макеева обрадовалась, что после суда сын Малькова может законно жить с ней Актриса просит всех причастных не продолжать этот семейный скандал в 2022 году.

Напомним, трое младших детей Романа Малькова живут с мамой в Словении.

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