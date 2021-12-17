«Продюсер забирал большую часть»: Черникова объяснила, почему расторгла контракт с отцом Децла

Как отметила исполнительница, чтобы хорошо жить, надо было много работать.

Певица Лариса Черникова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему расторгла контракт с отцом рэпера Децла продюсером Александром Толмацким.

«Было очень много поездок. Это тяжело физически. Летит все. Иммунная система. Ты сегодня там, а завтра уже в другом месте выступаешь. Тут три часа дня, а там два ночи. Это очень сложно. Я исхудала. Была не в лучшем физическом состоянии. При этом надо было держать фигуру и не располнеть». Лариса Черникова

Как отметила Черникова, у нее был достаточно кабальный контракт. «Продюсер забирал большую часть. Намного большую часть. Мне тоже что-то оставалось, но чтобы хорошо жить, надо было много работать. Однажды я упала на сцене от истощения. Мне пришлось выкупить себя из контракта. Мы расторгли его. Контракт был серьезный. Я не могла забеременеть, не имела права на личную жизнь», — заявила Лариса Черникова.

Напомним, что Лариса Черникова – популярная в девяностых годах исполнительница. Ей принадлежат такие хиты, как «Да ты не смейся», «Влюбленный самолет» и другие.

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