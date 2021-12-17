«Его нашли на кладбище на могиле отца с простреленной головой»: Черникова – о смерти мужа

По словам певицы, она не верит, что это было самоубийство.

Певица Лариса Черникова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о смерти своего первого мужа.

«Он был старше меня. Относился ко мне не только как к жене, но и как к дочери. Всегда меня жалел. Хотел, чтобы моя жизнь с ним была легкой. Мы с детства жили в одном подъезде. Он был как мой земной ангел. Свадьба у нас была замечательной. Андрей быстро поднялся. Стал известным бизнесменом». Лариса Черникова

Как отметила Лариса Черникова, счастливы они были меньше трех лет. «Я в ту роковую ночь, когда его не стало, поехала записывать песню на студию. Андрей поехал со мной. Потом он отправился домой. Утром дома его не оказалось. Днем ко мне пришел его брат Игорь. Он сказал: «А ты знаешь, что Андрея больше нет». Его нашли на кладбище на могиле отца с простреленной головой. Дело быстро открыли и закрыли. Сказали, что это было самоубийство. После убийства с меня выбивали деньги. Просто вывозили в лес», — заявила Лариса Черникова.

Напомним, что первый муж Ларисы Черниковой бизнесмен Андрей Черников был найден мертвым 3 апреля 1996 года. Общих детей у него с певицей не было.

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