«Дмитрию нужен был домашний человек»: Черникова назвала причины разрыва с Аленичевым

Певица Лариса Черникова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не смогла создать счастливую семью с футболистом Дмитрием Аленичевым.

«Благодаря песне «Влюбленный самолет» я познакомилась с Димой. Нас познакомил общий друг. Привел меня однажды на день рождения Дмитрия. Он такой хороший, скромный. Такой душевный человек. Редко такие чистые люди встречаются». Лариса Черникова

Как отметила Лариса Черникова, однажды к ней пришли фанаты «Спартака». «Подрались с моими фанатами. Потом, к счастью, помирились. Вместе с Димой мы были не так много. У каждого из нас были постоянные разъезды. Нереально было искать время и общаться. Дмитрию нужен был домашний человек. Ну и я такого же человека искала», — заметила Черникова.

Напомним, что Дмитрий Аленичев – легендарный футболист «Спартака». Он первый российский игрок в истории, который выигрывал и Лигу чемпионов, и Кубок УЕФА. Причем в финалах этих престижных европейских турниров он забивал по голу.

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