Что стало с самыми соблазнительными поп-звездами 90-х

В постперестроечную эпоху они ворвались на российскую эстраду и даже бескомпромиссных рокеров заставили присмотреться к легковесной попсе.

Поп-звездочки снимались в откровенных клипах, в одурманивающем воздухе свободы пахло сексом. Где же теперь те, о ком мечтали мужчины и на кого равнялись женщины?

Лариса Черникова (47 лет)

Исполнительница хита «Влюбленный самолет» Лариса Черникова училась в Гнесинке и пела в хоре Надежды Бабкиной, но в 90-е выбрала попсу. На девушку обратил внимание бизнесмен Андрей Черников — в 1993 году сыграли свадьбу. А через три года мужа убили. В 2000 году через сайт знакомств Черникова начала переписку с другим бизнесменом, уже американским, Джеймсом Файором.

В начале нулевых артистка улетела к Джеймсу и в 2005 году родила ему сына Кирилла. Но муж много пил. Черникова развелась и осталась жить в Техасе, увлеклась восточными практиками. В шоу «Пусть говорят» Лариса призналась, что ищет донора спермы, чтобы родить второго ребенка. Сейчас Черникова живет с сыном в США.

Ирина Салтыкова (55 лет)

Ирина Салтыкова красовалась на всех обложках откровенных журналов (тиражи «Плейбоя» приходилось допечатывать). Алексей Балабанов выбрал ее символом попсы, сняв во втором «Брате». Певица была в браке с Виктором Салтыковым, которому родила дочь Алису.

В 90-е Ирина купила торговые палатки на Кутузовском, открыла Дом красоты своего имени. У артистки были отношения с бизнесменом Александром Кармановым, который ушел от нее к ее подруге Ольге Орловой. Сейчас выходить замуж, по словам Салтыковой, «уже глупость».

Лада Дэнс (52 года)

Еще в советские времена Лада Волкова выступала в составе девичьего трио «Женсовет», но слава пришла к ней после того, как она спела песню «Девочка-ночь» и взяла псевдоним Лада Дэнс. В начале нулевых популярность пошла на спад. Про Ладу вспомнили, когда вышел сериал «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», где она сыграла одну из главных ролей.

Примерно в то же время певица развелась с Павлом Свирским, которому родила сына Илью и дочь Елизавету. Кинокарьера Лады застопорилась, зато она участвовала в двух сезонах шоу «Точь-в-точь». Певица до сих пор продолжает выступать, а про личную жизнь говорит: «Я не замужем, но я не одинока». Дочь звезды отучилась на дизайнера и живет в Лондоне, сын — в Москве, он архитектор.

Наталья Ветлицкая (57 лет)

Главный хит Натальи Ветлицкой, конечно же, «Посмотри в глаза», но были и другие — «Глаза цвета виски», «Плейбой», и в клипах на эти песни певица щеголяла в более чем пикантных нарядах.

Она была трижды замужем (певцы Павел Смеян и Женя Белоусов, манекенщик Кирилл Кирин), было и немало романов с известными мужчинами — Дмитрием Маликовым, Владом Сташевским, Сулейманом Керимовым. Якобы от последнего певица родила дочь Ульяну и благодаря помощи олигарха бросила работу и поселилась в двухэтажном доме в испанском городе Дения, где, как она утверждала, ей комфортно.

Однако потом Наталья все же прилетела на Родину, даже сходила на шоу «Вечерний Ургант», где призналась, что в Испании было не так хорошо — она, оказывается, голодала и воровала из магазинов еду. В общем, почва для масштабных гастролей была подготовлена, но тут грянула пандемия, и камбэка, увы, так и не случилось.

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