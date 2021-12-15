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Сменила имидж: похорошевшая Кадышева произвела фурор

Артистка отметилась на «Главном новогоднем концерте».

Сменила имидж: похорошевшая Кадышева произвела фурор
Надежда Кадышева. Фото: Global Look Press

Надежда Кадышева сменила имидж. 62-летняя артистка отказалась от парика с кудрями, заменив его более современной прической. В новом образе Кадышева вышла на сцену «Главного новогоднего концерта» в Крокусе и спела дуэтом с Глебом Матвейчуком.

Кроме того, Кадышева выбрала платье оттенка фуксии, которое освежило ее цвет лица. Зрители отметили, что певица отлично выглядит, а смена имиджа пошла ей на пользу.

Надежда Кадышева
Надежда Кадышева. Фото: Иван Макеев/КП

Энергичное выступление Кадышевой окончательно опровергло слухи о ее тяжелой болезни. Судя по всему, со здоровьем у артистки все в порядке, и она чувствует себя бодрой и полной сил. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, летом появлялись слухи о болезни исполнительницы «Золотого кольца».

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