«Наши дети нам не принадлежат»: Макееву затравили в Сети за размышления о чужих детях

Недавно Анастасия Макеева объявила о том, что старший сын ее мужа, 17-летний Андрей, теперь живет с ними по решению суда. К звездной мачехе и отцу он перебрался еще весной из Любляны. С мамой – Светланой Мальковой у юноши довольно натянутые отношения. Периодически в своем инстаграме он нелестно отзывается в адрес родительницы.

Поддержать пасынка решила и Анастасия. На своей странице в соцсети актриса опубликовала индийскую мудрость «Наши дети нам не принадлежат» и нарвалась на шквал критики.

«Не понятно, для чего все эти рассуждения? Очень легко рассуждать о чужих детях! Об этом рассуждать с такой легкостью — не вариант женщинам, которые пока не матери! Как говорится: хочешь узнать, как правильно воспитывать детей, спроси у тех, у кого их нет», — писали пользователи Сети.

Напомним, новый муж Анастасии Макеевой Роман Мальков – многодетный отец. Трое его наследников остались жить с мамой в Любляне.

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