«Торты я пеку давно»: Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» удивил своим увлечением

По словам юмориста, особенно хорошо у него получается манник.

Шоумен из «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников в Instagram поделился своим увлечением. Оказывается, он печет торты. Причем уже много лет.

«Торты я пеку давно, лет с десяти. Особенно хорошо получается манник! На этом видео огромный торт, процесс приготовления которого вы можете посмотреть на моем канале в «Ютубе». Канал называется «Вячеслав Мясников». Вячеслав Мясников

«Вячеслав, вы просто умница. Талант на все руки. Успехов вам в творчестве и на кухне», «Талантливый человек талантлив во всем», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Вячеслав Мясников рассказывал о других своих увлечениях. Он, к примеру, коллекционирует куклы. У него приличная коллекция. Кроме того, он увлечен ездой на мотоциклах.

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