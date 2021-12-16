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Неординарный подход: на премьере «Елок-8» Бузова появилась с огромным бантом на голове

Поющая ведущая сыграла роль в новогодней комедии.

Неординарный подход: на премьере «Елок-8» Бузова появилась с огромным бантом на голове
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

В Москве состоялась премьера новогодней комедии «Елки-8», режиссером которой стал Антон Богданов. В продолжении картины, главными героями которой являются все те же Боря и Женя, снялись и новые лица. Например, Ольга Бузова.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: teleprogramma.pro

Поющая ведущая не смогла пропустить премьерный показ и появилась в кинотеатре в необычном образе. Блондинка надела силуэтное платье на тонких бретелях, высокие перчатки, а на голову повязала огромный бант. Весь наряд поющей ведущей был выдержан в черном цвете.

Напомним, в широкий прокат «Елки-8» выходят 16 декабря. В картине снялись также Филипп Киркоров, Дарья Мороз, Константин Хабенский, Евгений Кулик, Соня Присс, Ирина Архипова, Константин Ивлев и другие.

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