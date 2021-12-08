«Гламурный вечер»: Орбакайте в струящемся платье в пол с эффектом мерцания вышла в свет

Кристина Орбакайте уже длительное время выступает на сцене. Она с малых лет привыкла к съемкам в кино и красным дорожкам.

Артистка живет на две страны, но каждый год приезжает в Россию, чтобы повидать родных и появиться в театре. В этом году она отпраздновала юбилей с Аллой Пугачевой и близкими, а теперь звезда гастролирует и участвует в новогодних съемках.

Также Кристина не упускает возможности повеселиться на вечеринках и премиях. Недавно она выступила на «Песне года», вот на днях певица появилась на празднике, который прошел в фешенебельном отеле.

Компания «Храпов team» организовала светский раут, на котором артистка предстала в вечернем наряде. Орбакайте подчеркнула свою стройность, надев платье в пол с эффектом мерцания.

Наряд дополнили пояс и ожерелье. Певица сделала укладку с начесом и яркий макияж. Она позировала на ковровой дорожке.

«Гламурный вечер в Москве», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие посчитали, что она стала еще больше похожа на знаменитую маму. «Это блеск, это мода», «Кристина, вы обворожительная», «Стильная, молодая и позитивная», «Просто безупречная», «Так похожи на свою маму», «Идеальный образ», «Ну какая вы утонченная», «Безумно хороша», «Ну что за всплеск гламура! Класс», — прокомментировали пост подписчики.

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