В одном стиле: Орбакайте в силуэтном платье со шлейфом появилась на ковровой дорожке с сыном Дени

Кристина Орбакайте давно стала популярной певицей. Она росла в творческой семье, поэтому смогла с юных лет быть окружена артистами. Теперь Кристина играет в театр и снимается в кино. В этом году она возобновила концерты.

Примечательно, что певица не перестает выпускать новые хиты. А в этом году она радует своим присутствием поклонников на светских и новогодних мероприятиях.

Недавно Орбакайте отметилась на «Песне года», а также выступила в Кремле. 14 декабря в Москве состоялась вечеринка журнала Hello.

На этот раз певица решила выйти в свет со своим сыном Дени от бизнесмена Руслана Байсарова. Она облачилась в черное силуэтное платье со шлейфом и рисунком из желтых роз. Ее наследник поддержал стиль мамы, надев плащ с цветным узором.

Кристина находилась в хорошем настроении. Ее тянуло танцевать. А Дени восхитился своей мамой. 23-летний парень позже разместился за столиком и наслаждался выступлением своей родительницы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Аллы Пугачевой. Многие осыпали ее комплиментами.

«Какая вы сногсшибательная», «Ну просто лучик света», «Очень красивое платье», «Какие у вас красивые сыновья», «Дени стал таким взрослым», «Образ ваш просто покорил», «Кристина, как всегда, всех затмила», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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