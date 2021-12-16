И в 50 лет элегантная: Кудрявцева в алом брючном костюме с высокой посадкой подчеркнула талию

Лера Кудрявцева является популярной телеведущей. Она уже давно работает на телевидении, поэтому знает большую часть представителей шоу-бизнеса. В этом году блондинка отпраздновала свое 50-летие.

Она продолжает следить за своей внешностью и может похвастаться стройной фигурой. По этой причине многие с трудом верят, когда узнают, что ведущая давно стала бабушкой. У нее подрастает внук Лев. Примечательно, что он ровесник ее дочки Марии.

Примечательно, что Кудрявцева уже около года работает с Антоном Привольновым. Они вместе ведут передачу «Звезды сошлись». Обычно коллеги проявляют друг к другу теплые отношения.

16 декабря телеведущая приехала на новые съемки. Она покрасовалась у зеркала в алом костюме с узкими брюками с высокой посадкой. Лера дополнила наряд белой блузкой. Лаконичный образ подчеркнул ее талию.

Когда в гримерку зашел Антон, то едва не потерял дар речи. Он показал белоснежную улыбку, удивление и поздоровался с коллегой.

«Лера, привет!» — сказал Привольнов.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Многие восхитились ее фигурой. «Ох, Лерочка», «Какая вы очаровательная», «Вам не только розовый идет! Этот костюм мне нравится», «Просто милашка», «Антон обомлел», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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