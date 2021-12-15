«Панама очень актуальна»: Подольская предстала в ботинках-дутиках и модном пуховике Prada, как у Бородиной

Наталья Подольская прославилась, когда выступала на «Фабрике звезда». Теперь выпускница музыкального шоу имеет большую популярность. Ее регулярно приглашают на премии и фестивали.

При этом она успевает растить сыновей с мужем Владимиром Пресняковым. Шестилетний Артемий занимается танцами, а вот Ивану только исполнился годик. Зачастую дома у звезды собираются родные, проходят чаепития и посиделки.

Но с наступлением зимы у Натальи прибавилось работы. Она регулярно ездит на новогодние съемки и посещает вечерники. На этот раз певица похвасталась повседневным зимним образом.

Она облачилась в лосины и дутый пуховике Prada с поясом, как у Ксении Бородиной. Наряд дополнили ботинки-дутики, которые носит также Кети Топурия, и пуховая панамка. Монохромный образ разбавил свитер цвета фуксии.

«Здесь за городом просто хрустальная сказка! Просто такая красота! Все таки есть прикол в такой зиме снежной», — поделилась звезд, когда ехала в машине.

Поклонники восхитились нарядом Подольской. Многие посчитали, что она выглядит стильно. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Надя Иванова.

«Я не могу сказать, что наряд остромодный, но при этом в стиле кэжуал, не банальный, не совсем скучный. За счет правильных пропорций и правильного силуэта. Мы видим объемный верх. При этом ремень акцентировал внимание на талии, что выдает красивый силуэт. И видим менее объемный низ, где мы видим леггинсы. Черный цвет универсальный, традиционный. Интересный головной убор панама — сейчас она очень актуальна, поэтому хорошо дополняет образ. Цвет свитера фуксия сочетается с рыжим цветом волос. я не скажу, что этот цвет затмевает Наталью. У певицы очень яркая внешность, у нее хорошие пропорции лица. При ее внешности допустимы яркие акценты в одежде. Меня смущает обувь. Я вижу, что на ногах ботинки похожие на угги. Я бы выбрала для такого образа сапоги высокие сапоги с широким голенищем, похожие на жакейские, которые очень актуальны в этом сезоне. Или удлиненные ботинки „челси“ на широкой подошве, что тоже сейчас бьет модные рекорды», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.

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