Стеша Маликова в песочной куртке-рубашке и с сумкой Yves Saint Lauren вышла на улицу Лондона

Стеша Маликова — дочка Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Она давно окончила школу, а в этом году девушка также стала выпускницей МГИМО. Примечательно, что наследница артиста уже занимается собственным бизнесом.

Так как она много путешествует и часто бывает на светских раутах, то ее всегда привлекала мода. Стефания зачастую выходила в свет с папой, поэтому научилась подбирать наряды. А теперь она их еще и создает.

Этой осенью дочка звезды отправилась в Англию. Она не стала скрывать, что это было ее мечтой. Несколько дней Стеша прогуливалась по городу, а вечерами отправлялась в ресторане.

С собой наследница певица взяла много нарядов от костюмов до косухи. Накануне Маликова снова вышла на улицу Лондона, но уже в куртке-рубашке оверсайз песочного цвета и джинсах. Ее лук дополнили сумка Yves Saint Lauren и шапка-ведро.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая модница. Многие признались, что следят за ее образами. «Стеша, очень красиво», «Ой, как все красиво», «Какой у вас классный образ», «Вы словно подросток», «Колготки с такими джинсами?», «Вам очень повезло», «Это очень стильно», «Стеша, какая вы классная! Сумка особенно хороша», — прокомментировали пост подписчики.

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