«Рожать детей никогда не поздно»: Дмитрий Маликов – о младшем сыне Марке

Мальчик родился в 2018 году, когда знаменитому певцу уже исполнилось 48 лет.

Дмитрий Маликов поделился, каково это — стать отцом второй раз уже в зрелом возрасте. Артист рассказал, что с возрастом стал относиться к отцовству более серьезно. Все свободное время он старается уделить 21-летней Стефании и трехлетнему Марку.

«Второй ребенок больше волнений и тревог вызывает. Самое приятное — это то, что он у меня есть. Сын ориентируется на папу, очень любит спорт и любит бороться. Марк сразу так заговорил, что сейчас знает слово «карбюратор», сложные слова выговаривает. Больше ценю месяцы и минуты, пока сын маленький, потому что это все проходит очень быстро», — поделился Маликов в эфире «Русского радио».

Маликов сам подбирает нянь и преподавателей для Марка. Певец утверждает, что семья живет, пока в ней есть маленькие дети. Сын помогает родителям чувствовать себя моложе.

«Любить и рожать детей никогда не поздно. Это большое счастье, зачем лишать себя этого? Просто нужно быть здоровым и, конечно, иметь возможности материальные. Нужно быть ответственным», — считает артист.

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