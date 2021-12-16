Затмила всех: Ольга Бузова в костюме цвета Барби и ботильонах повеселилась на вечеринке Ани Покров

Телеведущая приехала поздравить блогера-девушку с днем рождения. Она выбрала образ в стиле 90-х годов.

Ольга Бузова давно стала популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит выступать для публики. При этом артистка всегда подбирает себе яркие образы. В последнее время у нее почти нет времени на отдых.

Она ездила в Тюмень на премьеру новой части фильма «Елки», а также устроила там съемку. Накануне звезда весь день провела на новогодней фотосессии, а вот ночью ее заметили на вечеринке.

Бузова приехала поздравить блогера Аню Покров с днем рождения. Для такого случая она выбрала костюм с ветровкой цвета Барби и ботильоны на шпильке. Образ в стиле 90-х дополнила поясная сумка и майка. Артистка с радостью подарила имениннице подарок — маленькую сумочку Prada.

Ольга не упустила момента и повеселилась. Она не просто веселилась, а танцевала с Аней и другими гостями. Телеведущая смогла расслабиться и на время забыть о работе.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что ей идет новая прическа и яркий образ. «Девчонки куколки», «Оля, какой стайл! Просто пушка», «Красотки! Какой необычный стиль одежды на дне рождении у Ани! 90-е года», «Ну оделась ярче именинницы! Разве так можно?», «Круто! Розовый однозначно твой, Оля! А еще со спортивным костюмом ботильоны тоже», — прокомментировали пост подписчики.

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