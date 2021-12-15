Поправилась и стала конфеткой: Бузова в полупрозрачном платье в пол полюбовалась своим бюстом

Телеведущая устроила новогоднюю фотосессию. Она выбрала пикантный образ, который ее скрыл ее формы.

Ольга Бузова является одной из самых популярных телеведущих в стране. Она легко находит общий язык с блогерами и подружилась с Филиппом Киркоровым. В копилке артистке роли в театре и кино.

В этом году она снималась в новых проектах и даже ездила в Африку. Примечательно, что телеведущая всегда старается выглядеть безупречно. А на днях она вернулась из Тюмени, где посетила премьеру новой части «Елок».

Бузова первым делом решила принять участие в новогодней фотосессии. Она примерила несколько образов. Перед камерой артистка покрасовалась в нюдовом платье-рыбке.

Наряд с разрезами на талии и сотнями страз подчеркнул каждый изгиб ее фигуры. Она продефилировала перед зеркалом, показав всю красоту образа. При этом Бузова оконфузилась, подняв руку. В этом момент она засветила грудь в декольте не по размеру.

Но потом телеведущая стала позировать у елки. Она предпочла выглядеть женственно. На этот раз все прошло без казусов. Но поклонники успели оценить ее бюст.

«Ну такая красивая, просто невозможно», «Роскошное платье», «Это надо так себя любить», «И сама на себя засмотрелась», «Поправилась, теперь хоть выглядишь более привлекательно», «С такой прической и формами — шикарная», «Хочется увидеть больше», «Просто звезды сошлись», «Оля, груди нет, а декольте есть», «Неловко вышло», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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