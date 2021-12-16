«Неожиданный номер»: Алсу в белоснежном костюме с брюками палаццо появилась в «Квартирнике у Маргулиса»

Певица приняла участие в спецвыпуске под названием «Новогодний андеграунд». Она выбрала женственный образ для такого случая.

Алсу является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что продолжает следить за своей внешностью. Звезда 2000-х годов по-прежнему может похвастаться стройной фигурой. Более того, для многих поклонников она остается иконой стиля.

Артистка уже стала многодетной мамой. Она порой одевается в молодежном стиле и снимает видео с дочками Сафиной и Микеллой. А вот для выходов в свет звезда выбирает более элегантные платья или костюмы.

В последнее время Алсу регулярно ездит на съемки и вечеринки. На этот раз она приняла участи в спецвыпуске «Квартирника у Маргулиса». Певица появилась на публике в белоснежном костюме с брюками палаццо.

Примечательно, что такие брюки скрывают лишний вес и визуально стройнят. Как оказалось, звезда выступила с музыкальной группой, что станет сюрпризом для зрителей.

«В канун нового, 2022 года на НТВ выйдет спецвыпуск „Квартирник у Маргулиса“ — „Новогодний андеграунд“. Ну очень неожиданный номер подготовили мы для вас с группой Anacondaz», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Певицу осыпали комплиментами.

«Всегда стильная, со вкусом», «Идеальный образ у вас», «Как вы мне нравитесь», «Это бесподобно», «Просто красотка», «Вроде костюм, а как эффектно выглядит», «Уже ждем выпуск», «Вас сложно затмить», «Врожденная элегантность», — прокомментировали пост подписчики.

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