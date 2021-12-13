«Богиня»: Алсу в «золотом» платье в пол с эффектом мерцания появилась на новогодних съемках

Алсу уже давно выступает на сцене. Она не скрывает, что любит радовать публику яркими образами. Певица славится своей утонченностью. Она давно стала многодетной мамой. У артистки подрастают дочки Микелла и Сафина, а также сын Рафаэль.

Она старается подавать им хороший пример во всем. Звезда не носит слишком коротких платьев и всегда следит за тем, чтобы образы выглядели прилично.

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В этом году Алсу стала больше выступать. Она посещает вечеринки друзей и премии. Каждый раз певица демонстрирует женственные образы.

Также она снимается в новогодних шоу и концертах. На этот раз для такого случая она выбрала платье в пол золотого цвета с блестками. Струящийся наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Она сделала легкие локоны и надела серьги-кольца.

«Сняли еще один волшебный новогодний номер. Смотрите на канале „Карусель“ 31 декабря», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что она может дать фору даже моделям. «Богиня», — заявила ее подруга Элина Джанибекян, жена основателя Comedy Club Артура Джанибекян. «Отпад», — добавил фотограф Владимир Широков. «Самая шикарная Алсу», «Хороша», «Красавишна, как всегда, еще и талантлива, все при ней», — прокомментировали пост подписчики.

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