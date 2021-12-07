«Ну зато красивая!»: Кудрявцева в черном комбинезоне со сверкающей баской предстала на публике

Телеведущая для второго дня «Песни года» выбрала лаконичный образ, но он понравился не всем. Лук звезды оценила стилист Катерина Ланич.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она большую часть жизни работает на телевидении, поэтому знает почти всех звезд. Более того, даже в 50 лет Лера может похвастаться стройной фигурой.

Ее зовут вести такие мероприятия, как «Новая волна», премия «Муз-ТВ». Она обычно любила наряжаться для таких случаев в наряды со стразами и рюшами. Каждый раз блондинка готовится к появлению на публике.

Недавно Кудрявцева провела два дня на съемках «Песни года». Она ведет ее уже 15 лет вместе с Сергеем Лазаревым. Бывшие влюбленные давно дружат и умело ведут вместе мероприятия. На этот раз не обошлось без конфузов.

Когда блондинка была на сцене в пышном черном платье, то коллега решил убрать цветок из ее волос и выдрал пучок локонов. Тогда они залились смехом.

А для второго дня съемок Лера выбрала черный комбинезон с брюками клеш и рукавами с разрезами. Наряд дополнила мерцающая баска.

«Лера у кого-то седло для лошади сперла! Ну зато красивая! Как называется? Баска?» — пошутил Лазарев. «Уже сил нет отшучиваться», — ответила ему телеведущая.

Образ Кудрявцевой многим поклонникам понравился. Они отметили, что она очень стройная. Но некоторые посчитали его устарелым. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Катерина Ланич.

«Ведущая для себя выбрала черные брюки клеш и блузу с удлиненными рукавами с разрезами от локтя. Образ дополнен широким и акцентным поясом-баской, чтобы подчеркнуть талию девушки и добавить праздничности образу. От образа веет эстетикой 70-х годов прошлого столетия, ведь именно в это время был бум на клеш и такую модель рукавов. Но при выборе образа всегда надо учитывать уровень мероприятия. Для ведущей такой большой премии образ выглядит простоватым и недостаточно роскошным. К тому же, практически полный тотал блэк лук выглядит мрачно на телеведущей. Я бы посоветовала выбрать более яркий образ — цветное платье из пайеток, основной тренд этого Нового года», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Катерина Ланич — стилист. В мир моды и стилистики пришла по пути самообразования. Сразу начала много практиковать и получать важный опыт. Работает персональным стилистом и стилизует коммерческие съемки для брендов. Профессионально работает с марта 2021 года.

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