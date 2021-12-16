«Она знает, что я ее отец»: Владимир Торсуев объяснил, почему редко общается с дочкой

Как отметил актер, он жалеет, что нечасто видит наследницу.

Актер Владимир Торсуев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему крайне редко видит свою единственную дочь Елизавету.

«Я долго работал в Сибири, и у меня там был роман. Мать моего ребенка живет в Красноярске. Все у нас замечательно. Ну так получилось, что у нас родилась дочь. Мы решили, что и слава Богу». Владимир Торсуев

Как отметил Владимир Торсуев, они вместе воспитывают с бывшей возлюбленной наследницу.

«Мама, конечно, в большей степени. Мама у нее известный врач. Она — Елизавета Торсуева. Она знает, что я ее отец. Жалею только об одном, что мы мало времени проводим вместе. Дочь — умница. Ей уже 14 лет», — заметил Владимир Торсуев.

Напомним, что братья Торсуевы стали знамениты на весь Советский Союз после выхода картины «Приключения Электроника». Владимир сыграл Электроника, а его брат-близнец Юрий — школьника Сергея Сыроежкина.

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