«Когда я жил с ней, то быстро начал угасать»: Владимир Торсуев рассказал о браке с ведьмой

По словам актера, он видел колдовские атрибуты у этой женщины.

Актер Владимир Торсуев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем странном браке с ведьмой.

«Она была самая настоящая ведьма. Сама моя женитьба была какой-то безумной историей. Она меня приворожила. Я приехал в гости к приятельнице и увидел в прихожей эту женщину. Через две минуты сказал, что женюсь на ней». Владимир Торсуев

Как отметил Владимир Торсуев, его родители не пришли на свадьбу.

«Друзья отказались с нами общаться. Я видел колдовские атрибуты и результаты ее деяний. Она совершала уголовно наказуемые дела. Она пыталась меня подставить. Когда я жил с ней, то начал угасать. Я бы исключил этот брак из своей жизни. Рядом с этим человеком погибали люди», — сказал Владимир.

Напомним, что братья Торсуевы стали знамениты на весь Советский Союз после выхода картины «Приключения Электроника». Владимир сыграл Электроника, а его брат-близнец Юрий — школьника Сергея Сыроежкина.

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