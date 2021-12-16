«У дам цифры со стоимостью»: Торсуев рассказал, что вытворял с братом на съемках «Приключения Электроника»

На тот момент им было всего по 13 лет.

Актер Владимир Торсуев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, что они вытворяли с братом Юрием на съемках фильма «Приключения Электроника» в Одессе. Им было всего 13 лет.

«Здесь все взрослые люди. У нас там была такая хорошая зарплата. Мы подростки растущие, любознательные. Любящие жизнь, которые хотят учиться и все знать». Владимир Торсуев

По словам Владимира Торсуева, в Одессе есть бульвар.

«Там дамы на скамейках сидят и складывают нога на ногу. А у них на туфлях цифры со стоимостью. Я видел сколько стоил ресторан и номер гостиницы. По таким зарплатам, как были тогда у нас, мы могли себе позволить этих дам», — заметил Владимир Торсуев.

Напомним, что братья Торсуевы стали знамениты на весь Советский Союз после выхода картины «Приключения Электроника». Владимир сыграл Электроника, а его брат-близнец Юрий – школьника Сергея Сыроежкина.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!