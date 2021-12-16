Скоропостижные союзы: братья Торсуевы рассказали, почему не обрели счастья в первых браках

И Юрий, и Владимир рано завели семьи, но быстро развелись.

Актеры братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказали о своих первых неудачных брачных союзах.

«Моя первая жена была нашей соседкой по району. Мы с ней начали близко общаться еще в школе. Мне не было еще и 18 лет, когда сыграли свадьбу. У нас прошла помолвка. Ее родители уехали за рубеж, а я приглядывал за женой, ее бабушками и двумя собаками. Этот брак быстро закончился». Юрий Торсуев

Как отметил Владимир Торсуев, он женился следом за Юрием.

«Мой первый брак был таким скоропостижным. Я думал: «Брат женился, а я нет. Не дело». Мы съездили в свадебное путешествие и поняли, что не сможем быть друг с другом. Достаточно быстро расстались. Не было никаких проблем при расставании», — заметил Владимир Торсуев.

Напомним, что братья Торсуевы стали знамениты на весь Советский Союз после выхода картины «Приключения Электроника». Владимир сыграл Электроника, а его брат-близнец Юрий — школьника Сергея Сыроежкина.

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