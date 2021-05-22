Звезды фильма «Приключения Электроника» братья-близнецы Торсуевы появились на ТВ

Знаменитого Сыроежкина сыграл Юрий, а е Электроника его брат Владимир. Они пришли на телепередачу, чтобы спеть для Елены Камбуровой.

В новом выпуске передачи «Привет, Андрей!» обсуждали, как сложилась жизнь певицы Елены Камбуровой. Она только в прошлом году отметила 80-летие. Женщина оказалась бодра духом. Она даже провела экскурсию по своей квартире, где живет с двумя котами. В студии вспоминали ее дружбу с Фаиной Раневской, а также многочисленные песни, которые довелось исполнить артистке. Она даже спела за одного из братьев-близнецов Торсуевых в фильме «Приключения Электроника».

Ведущий поинтересовался, сразу ли она согласилась на такой проект.

«Сразу согласилась, что потому что интересно за мальчика спеть», — заверила Камбурова.

После этого ее ждал сюрприз. В студию пришли Юрий и Владимир Торсуевы, которые сыграли Электроника и Сыроежкина. Они спели ту самую песню, которую им подарила артистка. Один из братьев носит бороду. При этом у них уже давно нет светлых кудряшек, которые так запоминались в их образах.

«Хочется сделать низкий поклон, потому что без вашего исполнения, без этого задора, я бы сказал озорства и хулиганства, Сыроежкин был бы другой. без вас это кино не получилось бы», — признался Юрий.

Напомним, что братьям уже исполнилось по 55 лет. Юрий работал в отечественном автопроме и продолжает трудиться по найму. А Владимир успел пожить в Сибири и работал вице-президентом одной из управляющих компаний Новосибирска, а теперь занят творческими проектами. У него также есть дочка Елизавета, которая живет в Краснодаре. Но недавно актер женился в пятый раз. А у Юрия подрастают: сын Никита и дочка Анастасия.

Смотрите также: