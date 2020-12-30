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Владимир Торсуев из «Приключений Электроника» впервые стал дедом после пятой женитьбы

Не так давно актер женился на украинке по имени Лилия.

Владимир Торсуев из «Приключений Электроника» впервые стал дедом после пятой женитьбы
Владимир Торсуев. Фото: Globallookpress.com

Звезда картины «Приключения Электроника» Владимир Торсуев не так давно впервые стал дедом. Буквально пять месяцев назад он в пятый раз женился. Его избранницей стала девушка по имени Лилия. К миру шоу-бизнеса она не имеет никакого отношения.

Владимир Торсуев с пятой женой
Владимир Торсуев с пятой женой. Фото: из архива Владимира Торсуева/«КП-Новосибирск»

«Я безумно влюблен в свою жену, и благодарен судьбе, что наконец-то встретил такую женщину. А под Новый год я стал дедом! Моей падчерице — дочке Лилии — 22 года, она родила внука! Он у меня богатырь: вес 3,8 килограмма, рост 49 сантиметров! Назвали Артемием — это жена с дочкой придумали!»

Владимир Торсуев

Как отметил актер, роды проходили в непростых условиях. Женщина родила на две недели позже срока.

Отметим, что своих родных внуков «Электронику» еще придется подождать. Дело в том, что его единственной дочери всего 13 лет. Девушка живет в Красноярске, сообщает «Комсомольская правда-Новосибирск».

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Владимир ТорсуевКрасноярскНовости googleУкраинаФильм "Приключения Электроника"