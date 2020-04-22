Жизнь – не кино: как за «Электрониками» Торсуевыми гнались бандиты и «кидали» продюсеры

22 апреля – день рождения Владимира и Юрия Торсуевых, прославившихся после выхода фильма «Приключения Электроника». Братьям исполняется 54 года. Поздравляем!

Обаятельные кудрявые братья-близнецы надолго сделались кумирами подростков. Но успешными актерами не стали – занялись бизнесом. Впрочем, это им тоже не удалось…

Их выбрали из трех сотен пар близнецов

Пробоваться на главные роли в новом детском фильме явились больше 300 пар мальчишек-близнецов со всего Советского Союза. У всех спрашивали: что вы умеете делать?

Торсуевы умели многое: гонять на велосипеде и мопеде, играть на гитаре, были спортивными и симпатичными. Так что их сразу приняли.

Только вот для фильма пришлось перекраситься: темные шевелюры вьющихся волос стали светлыми.

Володе, более серьезному, досталась роль «правильного» и рассудительного Электроника. Юра, более живой и веселый, сыграл оболтуса Сыроежкина.

Хотели сниматься только вместе

Повзрослев, Юра и Володя снялись в картине «Незнайка с нашего двора», но фильм не получил широкой известности. Их приглашали и в другие проекты, но им хотелось играть только вместе, а таких возможностей не было.

Уже в 1992 году Торсуевы снялись в картине «Русские братья», затем было еще несколько фильмов, но, конечно, ни один из них и близко не дотянул до былой популярности «Электроника».

Их выгнали из института

После выхода фильма на экраны на братьев обрушилась невиданная популярность. Им домой мешками приносили письма от увлеченных приключениями мальчишек и влюбленных девчонок.

Окончив школу, Володя и Юра поступили в Полиграфический институт, но скоро их оттуда отчислили – «за аморальное поведение».

Нет, они не устраивали никаких оргий, вели себя так же, как все остальные студенты. Просто на них всегда обращали больше внимания.

«Наезд» бандитов

Братья отслужили в армии, а потом попробовали заняться бизнесом. В лихие 90-е этим занимались чуть ли не все. И поначалу у них получилось – открыли ночной магазин, деньги полились рекой…

Но скоро на «Электроников» наехали бандиты. Бизнес «отжали». Неудавшихся бизнесменов могли попросту застрелить, так что им пришлось спасаться – уехать из Москвы.

Юрий был женат дважды, а Владимир поменял 7 жен

Первая любовь пришла к Юрию в 16 лет. Девушку с соседнего двора звали Ириной, и скоро он просто поставил родителей перед фактом, приведя ее домой. Молодым выделили комнату. Этот брак продлился 10 лет, детей в нем не было.

Зато вторая жена, Наталья, подарила Юрию в 2003 году сына Никиту.

У Владимира и вовсе за плечами – 7 браков! Правда, лишь 4 из них – официальные. В 2007 году у него родилась дочь Лиза.

Осенью 2017 года появилась информация о том, что братья задолжали одному из банков крупную сумму – 400 тысяч рублей. Деньги нужны были на запись музыкального альбома и клипа, но Торсуевых, по их словам, «кинули» продюсеры.

Они продолжают браться за любую работу, чтобы расплатиться с долгами и выжить, — снимаются в кино, участвуют в телешоу.

Братья и сегодня очень дружны между собой. Конечно, в них уже не узнать тех симпатичных близнецов из культового детского фильма, но, пожалуй, огонек в их глазах остался прежний.

Мы поздравляем Юрия и Владимира Торсуевых с днем рождения и желаем, чтобы дальнейшая жизнь приносила им только удачи!