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Жизнь – не кино: как за «Электрониками» Торсуевыми гнались бандиты и «кидали» продюсеры

22 апреля – день рождения Владимира и Юрия Торсуевых, прославившихся после выхода фильма «Приключения Электроника». Братьям исполняется 54 года. Поздравляем!

Жизнь – не кино: как за «Электрониками» Торсуевыми гнались бандиты и «кидали» продюсеры
Кадр из фильма «Приключения Электроника», 1979 г.

Обаятельные кудрявые братья-близнецы надолго сделались кумирами подростков. Но успешными актерами не стали – занялись бизнесом. Впрочем, это им тоже не удалось…

Их выбрали из трех сотен пар близнецов

Кадр из фильма «Приключения Электроника», 1979 г.
Кадр из фильма «Приключения Электроника», 1979 г.

Пробоваться на главные роли в новом детском фильме явились больше 300 пар мальчишек-близнецов со всего Советского Союза. У всех спрашивали: что вы умеете делать?

Торсуевы умели многое: гонять на велосипеде и мопеде, играть на гитаре, были спортивными и симпатичными. Так что их сразу приняли.

Только вот для фильма пришлось перекраситься: темные шевелюры вьющихся волос стали светлыми.

Володе, более серьезному, досталась роль «правильного» и рассудительного Электроника. Юра, более живой и веселый, сыграл оболтуса Сыроежкина.

Хотели сниматься только вместе

Кадр из фильма «Русские братья», 1991 г.
Кадр из фильма «Русские братья», 1991 г.

Повзрослев, Юра и Володя снялись в картине «Незнайка с нашего двора», но фильм не получил широкой известности. Их приглашали и в другие проекты, но им хотелось играть только вместе, а таких возможностей не было.

Уже в 1992 году Торсуевы снялись в картине «Русские братья», затем было еще несколько фильмов, но, конечно, ни один из них и близко не дотянул до былой популярности «Электроника».

Их выгнали из института

После выхода фильма на экраны на братьев обрушилась невиданная популярность. Им домой мешками приносили письма от увлеченных приключениями мальчишек и влюбленных девчонок.

Окончив школу, Володя и Юра поступили в Полиграфический институт, но скоро их оттуда отчислили – «за аморальное поведение».

Нет, они не устраивали никаких оргий, вели себя так же, как все остальные студенты. Просто на них всегда обращали больше внимания.

«Наезд» бандитов

Братья отслужили в армии, а потом попробовали заняться бизнесом. В лихие 90-е этим занимались чуть ли не все. И поначалу у них получилось – открыли ночной магазин, деньги полились рекой…

Но скоро на «Электроников» наехали бандиты. Бизнес «отжали». Неудавшихся бизнесменов могли попросту застрелить, так что им пришлось спасаться – уехать из Москвы.

Юрий был женат дважды, а Владимир поменял 7 жен

Первая любовь пришла к Юрию в 16 лет. Девушку с соседнего двора звали Ириной, и скоро он просто поставил родителей перед фактом, приведя ее домой. Молодым выделили комнату. Этот брак продлился 10 лет, детей в нем не было.

Зато вторая жена, Наталья, подарила Юрию в 2003 году сына Никиту.

У Владимира и вовсе за плечами – 7 браков! Правда, лишь 4 из них – официальные. В 2007 году у него родилась дочь Лиза.

Осенью 2017 года появилась информация о том, что братья задолжали одному из банков крупную сумму – 400 тысяч рублей. Деньги нужны были на запись музыкального альбома и клипа, но Торсуевых, по их словам, «кинули» продюсеры.

Они продолжают браться за любую работу, чтобы расплатиться с долгами и выжить, — снимаются в кино, участвуют в телешоу.

Братья и сегодня очень дружны между собой. Конечно, в них уже не узнать тех симпатичных близнецов из культового детского фильма, но, пожалуй, огонек в их глазах остался прежний.

Мы поздравляем Юрия и Владимира Торсуевых с днем рождения и желаем, чтобы дальнейшая жизнь приносила им только удачи!

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