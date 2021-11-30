Весь «Дом-2» в сборе: Ира Пингвинова с размахом отпраздновала день рождения дочери, пригласив друзей по реалити-шоу

Бывшие участники «Дома-2» часто сохраняют дружбу, которую начали на проекте, и за его пределами часто встречаются уже семьями.

Ира Пингвинова накануне устроила громкую вечеринку по случаю дня рождения дочери Миланы. Малышке исполнился годик.

На праздник дочери Ира Пингвинова и Дима Чайков пригласили своих друзей из «Дома-2». Ира показала в сториз микроблога момент сбора гостей.

В их числе были замечены Леша Безус со спутницей, Анита Кобелева и Федя Стрелков, Саша Черно и Иосиф Оганесян, Алена Рапунцель и ее мама Татьяна Владимировна, Даня Сахнов, Таня Строкова, Рома Капаклы и Марина Африкантова и другие.

Для торжества Ира Пингвинова сняла лофт, заказала роскошную фотозону, украшенную белыми и розовыми воздушными шарами. Главным угощением праздничного стола стал, конечно же, праздничный торт.

Он тоже был розовым. Малышка Милана, которая, конечно же, пока не понимала, что все это ради нее, радостно улыбалась гостям, подарившим ей массу подарков.

«Как же я ее люблю, как я счастлива, что у нее есть большая любящая семья. Моя девочка, спасибо Вселенной за нее, спасибо Милане за то, что выбрала нас своими мамой и папой, пишу, и слезы наворачиваются. День рождения удался, столько видео и фото еще будет с него. Спасибо моим гостям, что разделили с нами этот день!» — написала в микроблоге Ира Пингвинова.

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