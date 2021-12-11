«Бывает, наговорим друг другу нехорошего»: Дмитрий Тарасов рассказал о взаимоотношениях с Анастасией Костенко

Футболист признался, что ни разу в серьез не задумывался о разводе.

Дмитрий Тарасов рассказал о взаимоотношениях с Анастасией Костенко. Футболист и модель могут серьезно поссориться по бытовым вопросам, однако Тарасов признается, что ни разу в серьез не задумывался о разводе с супругой.

«Если говорить серьезно, то не думал о разводе, но когда ругаемся, бывает, что наговорим друг другу очень много всего нехорошего. Но это все мелочи», — поделился Дмитрий в stories своего Instagram.

В конце октября Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали родителями в третий раз. У пары родился долгожданный сын. Мальчика назвали Алексеем. Для футболиста это уже четвертый ребенок.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.